Sezen Aksu sandık başına gitti

Ünlü sanatçı Sezen Aksu sabah erken saatlerinde ilk oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Büyük geldi...



Türkiye'de seçim için sabahın erken saatlerinde okullarda yoğunluk oluşturmaya başladı.



85 milyonun merakla beklediği seçimin sonucu yurtta gerginlik oluşturdu.



Tüm yurtta hareketli geçen seçim çalışmaları sabahın ilk saatlerinde sandık başında sonlandı.



Saatler sonra 13’üncü Cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem milletvekilleri belli olacak.



Sezen Aksu oyunu kullandı

Ünlü sanatçı Sezen Aksu da oyunu Beykoz'da kullandı.



Sabah 08.15 sıralarında Sedat Simavi Ortaokuluna gelen ünlü sanatçı Sezen Aksu oy kullanmak için sıraya girdi.



Sırada beklerken vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren ünlü sanatçı daha sonra kabine girip oyunu kullandı.



Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan ünlü sanatçı yine vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek okuldan ayrıldı.