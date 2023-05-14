CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Serenay Sarıkaya, oyunu Bebek’te kullandı
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Bebek’te kullanan Serenay Sarıkaya, spor tarzıyla tüm bakışları üzerinde topladı.
Şu sıralar “Aile” dizisiyle sevenlerinin karşısında olan Serenay Sarıkaya, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
İstanbul Bebek’teki okula giden oyuncu, spor tarzıyla dikkat çekti.
"Bitse de gitsek"
Sandık görevlilerinin ilgi gösterdiği oyuncu, “Bir an önce bitse de gitsek” dese de, sırasını bekledi. Oy pusulasını alan Sarıkaya, kabine geçmeden de çantasını sandalyenin üzerine bıraktı.
Hızlıca gitti
Oyunu verdikten sonra imzasını atan oyuncu, hızlıca okuldan ayrıldı.
İstanbul Bebek’teki okula giden oyuncu, spor tarzıyla dikkat çekti.
"Bitse de gitsek"
Sandık görevlilerinin ilgi gösterdiği oyuncu, “Bir an önce bitse de gitsek” dese de, sırasını bekledi. Oy pusulasını alan Sarıkaya, kabine geçmeden de çantasını sandalyenin üzerine bıraktı.
Hızlıca gitti
Oyunu verdikten sonra imzasını atan oyuncu, hızlıca okuldan ayrıldı.