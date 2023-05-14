Miray Daner ile Oğulcan Engin ayrıldı

Oyuncu Miray Daner ile Oğulcan Engin, 2 yıllık birlikteliklerinin ardından yollarını ayırdı. Çiftin yakın çevresine “Ayrıldık ama bizi yine birlikte görebilirsiniz" dediği öğrenildi.

Meslektaşı Kubilay Aka’dan ayrıldıktan sonra bir iş insanıyla yakınlaşan oyuncu Miray Daner, bu ilişkinin yürümeyeceğini anlayınca bitirdi.



Güzel oyuncu, çok geçmeden de şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin’in işletmeci oğulları Oğulcan Engin’le tanıştı.



Mutlu halleri her daim dikkat çeken çiftten üzücü haber geldi.



"Ayrıldık ama bizi birlikte görebilirsiniz"

İddialara göre iki yıldır birlikte olan Daner ve Engin, ayrılık kararı aldı.



Çiftin yakın çevresine “Bizi yine birlikte görebilirsiniz. Aşk bitti ama dostluğumuz devam edecek” dediği öğrenildi.



Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan, Miray Daner hakkında şöyle konuşmuştu:



"Kayınvalidesi gibi oğlak"

Miray’ı gençliğime çok benzetiyorum. Çok zarif, çok güzel. Oğulcan’la çok yakıştırıyorum. Belli o da çok disiplinli, işine sadık. Bir de oğlak burcu. Bakın kız kayınvalidesi gibi oğlak.