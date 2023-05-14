CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Miray Daner ile Oğulcan Engin ayrıldı
Oyuncu Miray Daner ile Oğulcan Engin, 2 yıllık birlikteliklerinin ardından yollarını ayırdı. Çiftin yakın çevresine “Ayrıldık ama bizi yine birlikte görebilirsiniz" dediği öğrenildi.
Meslektaşı Kubilay Aka’dan ayrıldıktan sonra bir iş insanıyla yakınlaşan oyuncu Miray Daner, bu ilişkinin yürümeyeceğini anlayınca bitirdi.
Güzel oyuncu, çok geçmeden de şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin’in işletmeci oğulları Oğulcan Engin’le tanıştı.
Mutlu halleri her daim dikkat çeken çiftten üzücü haber geldi.
"Ayrıldık ama bizi birlikte görebilirsiniz"
İddialara göre iki yıldır birlikte olan Daner ve Engin, ayrılık kararı aldı.
Çiftin yakın çevresine “Bizi yine birlikte görebilirsiniz. Aşk bitti ama dostluğumuz devam edecek” dediği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan, Miray Daner hakkında şöyle konuşmuştu:
"Kayınvalidesi gibi oğlak"
Miray’ı gençliğime çok benzetiyorum. Çok zarif, çok güzel. Oğulcan’la çok yakıştırıyorum. Belli o da çok disiplinli, işine sadık. Bir de oğlak burcu. Bakın kız kayınvalidesi gibi oğlak.
Güzel oyuncu, çok geçmeden de şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin’in işletmeci oğulları Oğulcan Engin’le tanıştı.
Mutlu halleri her daim dikkat çeken çiftten üzücü haber geldi.
"Ayrıldık ama bizi birlikte görebilirsiniz"
İddialara göre iki yıldır birlikte olan Daner ve Engin, ayrılık kararı aldı.
Çiftin yakın çevresine “Bizi yine birlikte görebilirsiniz. Aşk bitti ama dostluğumuz devam edecek” dediği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan, Miray Daner hakkında şöyle konuşmuştu:
"Kayınvalidesi gibi oğlak"
Miray’ı gençliğime çok benzetiyorum. Çok zarif, çok güzel. Oğulcan’la çok yakıştırıyorum. Belli o da çok disiplinli, işine sadık. Bir de oğlak burcu. Bakın kız kayınvalidesi gibi oğlak.