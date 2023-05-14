CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
İbrahim Büyükak oğluyla oy kullandı
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oy kullanmaya giden İbrahim Büyükak, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Türkiye bugün, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti.
Sanah 8 sularında oy kullanma işlemi başlarken, sandık başına gidenlerden birisi de oyuncu İbrahim Büyükak oldu.
İbrahim Büyükak, oy kullanma oğlu Aslan ile birlikte gitti ve o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
İbrahim Büyükak oyunu kullandı
Oyuncu İbrahim Büyükak, sabahın erken saatlerinde oyunu kullanmak üzere, okula geldi.
Oğlu Aslan ile birlikte oyunu kullanan Büyükak, o anları da sosyal medya hesabından yayınlarak, "Geleceği için oy verdik" dedi.
Sanah 8 sularında oy kullanma işlemi başlarken, sandık başına gidenlerden birisi de oyuncu İbrahim Büyükak oldu.
İbrahim Büyükak, oy kullanma oğlu Aslan ile birlikte gitti ve o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
İbrahim Büyükak oyunu kullandı
Oyuncu İbrahim Büyükak, sabahın erken saatlerinde oyunu kullanmak üzere, okula geldi.
Oğlu Aslan ile birlikte oyunu kullanan Büyükak, o anları da sosyal medya hesabından yayınlarak, "Geleceği için oy verdik" dedi.