İbrahim Büyükak oğluyla oy kullandı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oy kullanmaya giden İbrahim Büyükak, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Türkiye bugün, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti.



Sanah 8 sularında oy kullanma işlemi başlarken, sandık başına gidenlerden birisi de oyuncu İbrahim Büyükak oldu.



İbrahim Büyükak, oy kullanma oğlu Aslan ile birlikte gitti ve o anları sosyal medya hesabından yayınladı.



İbrahim Büyükak oyunu kullandı

Oyuncu İbrahim Büyükak, sabahın erken saatlerinde oyunu kullanmak üzere, okula geldi.



Oğlu Aslan ile birlikte oyunu kullanan Büyükak, o anları da sosyal medya hesabından yayınlarak, "Geleceği için oy verdik" dedi.