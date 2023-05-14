CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Gülşen oyunu kullandı
Sandık başına giden Gülşen, kendisine anneler günü hediyesi verdiğini söyledi. Oyunu kullanan şarkıcı “Kendime Anneler Günü hediyesi olarak oy kullandım. Vatanıma, milletime tüm annelere hayır uğur getirsin” ifadelerini kullandı.
Oyunun rengini günler öncesinden belli eden Gülşen de sandık başına gitti.
Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı için oyunu veren şarkıcı, sandık başında değil, dönüş yolunda bir paylaşım yaptı.
'Kendime Anneler Günü hediyesi olarak oy kullandım'
Kendisine anneler günü hediyesi verdiğini dile getiren Gülşen, “Kendime Anneler Günü hediyesi olarak oy kullandım. Vatanıma, milletime tüm annelere hayır uğur getirsin.” diye yazdı.
İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle 3 gün cezaevinde yatan, sonrasında kendini yurt dışına atan Gülşen ile ilgili seçim sonucuna yönelik bazı iddialar da gündemde…
Ülkeyi terk edebilir
Şarkıcının istediği adayın Cumhurbaşkanı olmadığı taktirde ülkeyi terk edeceği konuşuluyor.
Hatta Gülşen'e gönül verdiği partisi tarafından milletvekilliği teklifi gittiği de öne sürülüyor.
'Biletini şimdiden al'
“Sahnelerde olmak istiyorum” diyerek bu teklifi reddeden şarkıcının seçim sonucuna göre hareket edeceği belirtiliyor.
Bu tavrı eleştirilen Gülşen için 'Biletini şimdiden al' yorumları yapılıyor.
Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı için oyunu veren şarkıcı, sandık başında değil, dönüş yolunda bir paylaşım yaptı.
'Kendime Anneler Günü hediyesi olarak oy kullandım'
Kendisine anneler günü hediyesi verdiğini dile getiren Gülşen, “Kendime Anneler Günü hediyesi olarak oy kullandım. Vatanıma, milletime tüm annelere hayır uğur getirsin.” diye yazdı.
İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle 3 gün cezaevinde yatan, sonrasında kendini yurt dışına atan Gülşen ile ilgili seçim sonucuna yönelik bazı iddialar da gündemde…
Ülkeyi terk edebilir
Şarkıcının istediği adayın Cumhurbaşkanı olmadığı taktirde ülkeyi terk edeceği konuşuluyor.
Hatta Gülşen'e gönül verdiği partisi tarafından milletvekilliği teklifi gittiği de öne sürülüyor.
'Biletini şimdiden al'
“Sahnelerde olmak istiyorum” diyerek bu teklifi reddeden şarkıcının seçim sonucuna göre hareket edeceği belirtiliyor.
Bu tavrı eleştirilen Gülşen için 'Biletini şimdiden al' yorumları yapılıyor.