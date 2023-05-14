CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Ata Demirer oyunu kullandı
Sabahın erken saatlerinde sandık başına giden isimlerden olan Ata Demirer, oyunu kullandı ve çektirdiği kareleri de sosyal medyadan paylaştı.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları okullara geldi.
Katılımın yoğun olduğu seçimlerde, ünlülerin bazıları da kime vereceğini açıklamıştı.
Bu isimler arasında yer alan Ata Demirer, sabah saatlerinde oyunu kullanacağı okula geldi.
Ata Demirer oyunu verdi
Ata Demirer, oyunu kullanmak için sabah saatlerinde okula geldi. Hem okulun dışında hem de oyunu kullandıktan sonra poz verdi.
Oyunu kullandıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ata Demirer, o anları 'Oyumuzu kullandık' notuyla paylaştı.
Katılımın yoğun olduğu seçimlerde, ünlülerin bazıları da kime vereceğini açıklamıştı.
Bu isimler arasında yer alan Ata Demirer, sabah saatlerinde oyunu kullanacağı okula geldi.
Ata Demirer oyunu verdi
Ata Demirer, oyunu kullanmak için sabah saatlerinde okula geldi. Hem okulun dışında hem de oyunu kullandıktan sonra poz verdi.
Oyunu kullandıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ata Demirer, o anları 'Oyumuzu kullandık' notuyla paylaştı.