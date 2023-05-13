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Türkan Şoray öğrencilere tavsiye verdi!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray, Bursa’da özel bir okul tarafından düzenlenen 'Anneler Günü' etkinliğine katıldı. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşayan Şoray, okuyamamanın eksikliğini çok çektiğini belirterek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Ekleme: 13.05.2023 - 01:12 Güncelleme: 13.05.2023 - 01:14 / Editör: Ozge Selin
Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Türk sinemasının 'dört yapraklı yoncası' olarak anılan 'Sultan' lakaplı Türkan Şoray, Bursa'da ilkokul, ortaokul ile lise öğrencileri ve velilerle buluştu. Konuşması sırasında duygulu anlar yaşayan usta oyuncu gözyaşlarını tutamadı.

Türkan Şoray öğrencilere tavsiye verdi!

''ÖĞRETMEN OLACAKTIM''

Gençlik yıllarında öğretmen olmak istediğini belirten Şoray, ''Her zaman, herhangi bir okulun kapısından içeri girsem, içimi ılık bir şeyler kaplar. Hep okulda kalayım isterim. Çok garibinize gidecek belki ama öğrenci olmak isterim. Zaten yıllar önce sinema oyuncusu olmadan önce, annem beni yatılı öğretmen okuluna yazdırmış. Yatılı öğretmen okuluna gidecektim ve öğretmen olacaktım. Eğitimle ilgili her şey beni çok duygulandırıyor, çok heyecanlandırıyor'' dedi.

Türkan Şoray öğrencilere tavsiye verdi!

''OKUMAK KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOK''

Kendisini dinleyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Türkan Şoray, şu ifadeleri kullandı:

Gençler sizleri görünce o kadar mutlu oluyorum ki, sizlerden o kadar güzel enerji alıyoruz ki; bizim umudumuzsunuz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler bu ülkeyi çok güzel yerlere getirin. Okumayı sakın bırakmayın, devam edin. Dünyada, yüksek okulları bitirmek ve okumak kadar güzel bir şey yok. Ben bunun eksikliğini çok çektim. Sinema benim okulum oldu ama çok isterdim imkanlarım müsait olsaydı, beni okutsalardı. Onun için çok çalışın, ülkede kalın. Ülkemizi daha ilerilere götürün. Çağdaş, ileri, güzel bir ülke olması için. Zaten öyleyiz ama daha da ileri gitmesi için sizlere güveniyoruz.

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