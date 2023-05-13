Reyhan Karaca'dan nostaljik paylaşım!

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden, şarkılarıyla bir döneme damga vurmayı başaran Reyhan Karaca, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirdi.11 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTIÜnlü şarkıcı, 321 bin takipçisinin bulunduğu hesabından babası Ahmet Karaca ile çekilen bir pozunu yayınladı. Karaca, 1981 yılında Kilyos'ta çekilen fotoğrafına, ''Babam ve ben'' notunu düştü ve kalp emojisi ekledi."ADIM BU ŞARKIDAN DOLAYI REYHAN"Daha önce Bakü’de bir televizyon kanalına konuk olan şarkıcı, adının hikayesini anlatmıştı:Azerbaycan'ın ünlü sanatçısı Reşid Behbudov'un 'Dağlar Kızı Reyhan' şarkısı Türkiye'de çok meşhur olduğu yıllarmış. Babam, adımı bu şarkıdan dolayı 'Reyhan' koymuş.