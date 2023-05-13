Reyhan Karaca'dan nostaljik paylaşım!
1997 yılında çıkardığı ikinci albümde yer alan 'Sevdik Sevdalandık' şarkısıyla kariyerinde büyük bir çıkış yapan Reyhan Karaca, sosyal medyada yayınladığı bir fotoğrafla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. 52 yaşındaki şarkıcı, çocukluk yıllarına ait bir karesini paylaştı.
Türk pop müziğinin önemli isimlerinden, şarkılarıyla bir döneme damga vurmayı başaran Reyhan Karaca, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
11 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI
Ünlü şarkıcı, 321 bin takipçisinin bulunduğu hesabından babası Ahmet Karaca ile çekilen bir pozunu yayınladı. Karaca, 1981 yılında Kilyos'ta çekilen fotoğrafına, ''Babam ve ben'' notunu düştü ve kalp emojisi ekledi.
"ADIM BU ŞARKIDAN DOLAYI REYHAN"
Daha önce Bakü’de bir televizyon kanalına konuk olan şarkıcı, adının hikayesini anlatmıştı:
Azerbaycan'ın ünlü sanatçısı Reşid Behbudov'un 'Dağlar Kızı Reyhan' şarkısı Türkiye'de çok meşhur olduğu yıllarmış. Babam, adımı bu şarkıdan dolayı 'Reyhan' koymuş.
11 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI
Ünlü şarkıcı, 321 bin takipçisinin bulunduğu hesabından babası Ahmet Karaca ile çekilen bir pozunu yayınladı. Karaca, 1981 yılında Kilyos'ta çekilen fotoğrafına, ''Babam ve ben'' notunu düştü ve kalp emojisi ekledi.
"ADIM BU ŞARKIDAN DOLAYI REYHAN"
Daha önce Bakü’de bir televizyon kanalına konuk olan şarkıcı, adının hikayesini anlatmıştı:
Azerbaycan'ın ünlü sanatçısı Reşid Behbudov'un 'Dağlar Kızı Reyhan' şarkısı Türkiye'de çok meşhur olduğu yıllarmış. Babam, adımı bu şarkıdan dolayı 'Reyhan' koymuş.