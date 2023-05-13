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Petek Dinçöz: İdolüm Ajda Pekkan

Serkan Kodaloğlu'ndan boşandıktan sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturan ve 8 yıllık aranın ardından konser sahnelerine geri dönen Petek Dinçöz, 'Gel Benim Ol' adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçen Dinçöz, idolünün Ajda Pekkan olduğunu söyledi.

Ekleme: 13.05.2023 - 12:13 Güncelleme: 13.05.2023 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
2014 yılında nikâh masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile Mart 2022'de anlaşmalı olarak boşanan Petek Dinçöz, ayrılık sonrası bir süre hayatına Amerika'da devam etmişti. Boşandıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı, gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

GENÇLİK AŞKIYLA EVLENDİ

Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar veren çift, Beşiktaş'taki bir otelde Nikah masasına oturmuştu. Törende, Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar'ı aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmamıştı.

Petek Dinçöz: İdolüm Ajda Pekkan

"İKİMİZ DE ÇOCUK İSTİYORUZ"

Geçtiğimiz aylarda hakkında hamilelik haberleri çıkan, söz konusu iddiaya karnını göstererek cevap veren Dinçöz, "Hamile değilim görüldüğü üzere ama ikimiz de çocuk istiyoruz. Nida'ya kalsa hemen ama hayırlısıyla bakalım" diyerek gülümsemişti.

YENİ ŞARKISININ KLİBİ İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Üçüncü evliliğinin ardından hem müziğe hem de Türkiye'ye geri dönen Dinçöz, önceki gün 'Gel Benim Ol' adlı şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcı, aranjmanı Sezgin Gezgin'e ait olan şarkısının klip çekimi öncesi soruları yanıtladı.

Petek Dinçöz: İdolüm Ajda Pekkan

''ARTIK DÜĞÜNLERE İREM İLE BEN GİDİYORUM''

''Ben bu şarkıyı ilk dinlediğimde ağladım'' diyen Dinçöz, ''Yaz düğünlerine yeni bir düğün müziği gibi olacak. Yıllar önce Kutsi ile yapmıştık ama o bunun üstüne çıkacak gibi. Mustafa Ceceli'ye de sevgiler buradan. Artık düğünlere ben gidiyorum İrem ile beraber'' şeklinde konuşarak kahkaha attı.

''KLİPTE GELİNLİK GİYDİM''

Klibinin konusundan bahseden Dinçöz, ''Klip için seçimin geçmesini bekleyeceğiz. Seçimden 10 gün sonra yayınlanacak. Çok klipler çektik biz. Antika bir aracımız var. Onunla birlikte bir klip gelecek. Arabalar, erkekler için. Ben anlamam yani. Ben bisiklete binmeyi daha çok severim arabalar pek ilgimi çekmiyor. Klipte de bir gelinlik giydim'' dedi.

''AJDA PEKKAN, TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN SES SANATÇILARINDAN''

Takıları hakkında da konuşan Dinçöz, idolünün Ajda Pekkan olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Dünyayı takip ediyoruz hepimiz, dünya da bizi takip etmeye başladı ve bu çok gurur verici bir şey. Bütün kazancımı takılara yatırdım. Işıltıyı ve şıkırtıyı seviyorum. Kıyafetimi sevgili Tolga Çam iki günde sabahladı da dikti. İdolüm de Ajda Pekkan'dır. Dikkat ediyorum kendime de sesime de. O Türkiye'nin en önde gelen ses sanatçılarındandır."

Petek Dinçöz: İdolüm Ajda Pekkan


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