Oyunculuğa nasıl başladığını anlattı

Oyuncu Kadir Doğulu'nun, geçtiğimiz günlerde İzmir Çeşme'de bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Doğulu, 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, Atagül de eşine inanmayı tercih etmişti. Neslihan Atagül, oyunculuğa nasıl adım attığını anlattı.

Kadir Doğulu (41) ve Neslihan Atagül (30), 2016 yılında dünyaevine girdi. Her fırsatta birbirine olan aşklarını dile getiren ikili, son günlerde özel hayatlarıyla manşetlerden düşmüyor.



Doğulu, arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıkarken, Çeşme Alaçatı'da başka bir kadınla sarmaş dolaş halde yakalandı. Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.



SESSİZLİĞİNİ BOZDU



Kadir Doğulu da hakkında çıkan iddialar için ''O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benim Neslihan'dan başka imam nikahlı eşim yok'' açıklamasını yaptı.



TATİLE ÇIKTILAR



Ortaya atılan iddialar sonrası Neslihan Atagül eşine inandı ve birlikte tatile çıktılar. Ünlü çift, bu süreçte mutluluk pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.



'HEP SAHNEDE OLMAK İSTEDİĞİMİ BİLİYORDUM'



Vogue Türkiye dergisine konuşan Neslihan Atagül, kariyerine nasıl başladığını anlattı. Çekim için fotoğrafçı Emre Ünal'a poz veren oyuncu, 'Hep sahnede olmak istediğimi biliyordum. Şarkı söylemek, dans etmek, oyunculuk... Kendimi gösterebileceğim bir meslek seçeceğim belliydi' dedi.