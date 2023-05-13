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Nazlı Sabancı'dan yeni hamilelik pozları

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı (Kayı), Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında nikâh masasına oturmuştu. Çift, Haziran 2022'de de Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlenmişti. İkili, geçtiğimiz haftalarda ise bebek bekledikleri müjdesini vermişti. Eşi Hacı Sabancı'yla bir davete katılan Nazlı Sabancı, yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 13.05.2023 - 14:54 Güncelleme: 13.05.2023 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Uzun süredir birlikte olan, Aralık 2020'de evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, 3 Eylül 2021 tarihinde Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Sabancı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelemişti.

ÇIRAĞAN SARAYI'NDA DÜĞÜN YAPTILAR

Sosyetik güzel ve Sabancı, acı haberden 40 gün sonra sessiz sedasız şekilde Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikâh masasına oturmuştu. Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'nın rötarlı düğünü, geçtiğimiz sene Haziran ayında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleşmişti.

Nazlı Sabancı'dan yeni hamilelik pozları

NAZLI'DAN SOYADI HAMLESİ

Balayını Meksika'da geçiren ünlü çiftten Nazlı Kayı'nın, nikahtan bir ay sonra 254 bin takipçisi bulunan Instagram hesabını 'Zeynep Nazlı Sabancı' olarak değiştirmesi dikkat çekmişti.

BEBEK BEKLEDİKLERİNİ DUYURDULAR

Geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri iddia edilen Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı ise sonunda sessizliklerini bozarak müjdeli haberi vermişti. Eşiyle poz veren Nazlı Sabancı, Instagram sayfasından yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını doğrulamıştı. Sosyetik güzel, paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle '3' notunu düşmüştü.

Nazlı Sabancı'dan yeni hamilelik pozları

KARNI BURNUNDA KARELERİNE BEĞENİ YAĞDI

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan sosyetik güzel, eşi Hacı Sabancı ile katıldığı bir davetten karelerini yayınladı. Siyah elbisesiyle poz veren Nazlı Sabancı'nın büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. 5 aylık hamile olan Sabancı'nın karelerine beğeni yağdı.

Nazlı Sabancı'dan yeni hamilelik pozları
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