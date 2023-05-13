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Kolunu kıran Dilan Çiçek Deniz sağlık durumuyla ilgili konuştu

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz akşam sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun doğum günü için Arnavutköy'deki bir mekanda arkadaş grubuyla buluştu. Mekan çıkışı muhabirler ile sohbet eden Dilan Çiçek Deniz, kolunu kırmasının ardından ameliyat olmasıyla ilgili konuştu. Deniz, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Ekleme: 13.05.2023 - 12:21 Güncelleme: 13.05.2023 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve herhangi projede rol almayan Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu, Arnavutköy'de görüntülendi. Balıkçı çıkışında basın mensupları ile sohbet eden ikiliden Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu'nun doğum günü için yemeğe çıktıklarını söyledi.

'BİRKAÇ HAFTAYA DÜZELECEK SANIRIM'

Geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza geçirerek kolunu kıran Deniz, 'Ameliyat oldum, iyileşmeyi bekliyorum. Birkaç haftaya düzelecek sanırım. 'Amadeus' tiyatro oyunumuza ben seneye devam edeceğim. Mert, beni bir an olsun yalnız bırakmıyor' diyerek, sevgilisine övgüler yağdırdı. Oyuncu çift, keyifli halleri ile dikkat çekti.

Kolunu kıran Dilan Çiçek Deniz sağlık durumuyla ilgili konuştu
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