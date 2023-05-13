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Kızlarıyla birlikte Anneler Günü paylaşımı

Oyuncu Seda Bakan, Anneler Günü’nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Bakan’ın iki kızıyla aynı kıyafetleri tercih ettiği kareler, büyük beğeni aldı.

Ekleme: 13.05.2023 - 23:34 Güncelleme: 13.05.2023 - 23:39 / Editör: Ozge Selin
Televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinde yer alan Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturdu.

2019 yılında da kızı Leyla'yı kucağına alan genç çift, geçtiğimiz aylarda ikinci çocuk sevincini yaşadı. Kızları Leyla ve Ela ile sık sık sosyal medyada paylaşımlarda bulunan başarılı oyuncu, doğallığıyla büyük beğeni topluyor.

Anneler Günü pozu

1 milyon takipçisi bulunan Bakan, zaman zaman eğlenceli karelere de yer veriyor.

Bu paylaşımlardan biri de bu kez özel bir gün için geldi.

Genç anne Bakan, yarınki Anneler Günü için kızlarıyla objektif karşısına geçti.

Çocuklarıyla birlikte aynı kombini yapan oyuncu, birbirinden renkli karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Kızlarıyla birlikte Anneler Günü paylaşımı
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