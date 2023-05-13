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İbrahim Tatlıses'ten Selen Görgüzel'e destek!

Özel hayatıyla ilgili açıklamalarıyla çok konuşulan Selen Görgüzel, bu kez sesiyle gündemde. Sahnede Kayahan’ın 'Yemin Ettim' şarkısını seslendiren Görgüzel'in, parçanın bir bölümünde detone olduğu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Işın Karaca, meslektaşının sahne performansını eleştirdi. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de tartışmaya dahil oldu.

Ekleme: 13.05.2023 - 01:20 Güncelleme: 13.05.2023 - 01:22 / Editör: Ozge Selin
Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda, merhum sanatçı Kayahan'ın sevilen parçası 'Yemin Ettim'i seslendirdi. Polemik de bundan sonra başladı.

Sosyal medyada çok sayıda eleştiri alan ünlü isme bir tepki de Işın Karaca'dan geldi. Şarkıcı, meslektaşının performansına 'Ama neden?' yorumunda bulundu.

İbrahim Tatlıses'ten Selen Görgüzel'e destek!

'NE KADAR RAHATSIZ EDİCİ DEĞİL Mİ?'

Işın Karaca'nın kendisiyle ilgili yorumu üzerine Görgüzel'den sert bir yanıt geldi.

Sahnemde söylemeyi en sevdiğim şarkı 'Yemin Ettim'in beş saniyelik ve üstelik telefonla çekilmiş küçük bir parçasıyla beni talan etmeye çalışan sanatseverler. Önemli olan iyi niyet. Bilmediğiniz her konuda fikrinizin olmasına alıştık ama bildiği halde 'neden?' diye soran çok sevgili Işın Karaca'ya hepinizin önünde cevap vereyim; sesine güvenip bağırarak okumak ne kadar da rahatsız edici oluyormuş değil mi?

İbrahim Tatlıses'ten Selen Görgüzel'e destek!

'TATLISES'İN DESTEĞİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses ise telefonla bağlandığı TV programında, “Ben de sahnede çok teknik problemler yaşadım, detone olduğum zamanlar da olmuştur” diyerek, Selen Görgüzel'e destek verdi.

Sahne aldığım mekanda, en sevdiğim şarkıyı seslendirirken, orkestra ile yaşanan teknik problemlerden dolayı küçük bir detone olma durumu yaşandı. Mekanda bulunan misafirler arasında bazı kişiler görüntüleri ben hep detone oluyormuşum gibi sosyal medyada paylaştı. Basına yansıdığı için bunun yorumları da çok kalp kırıcı oldu. Mesleğim benim kırmızı çizgim. Her geçen gün kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Sanatçı arkadaşlarımdan gelen negatif yorumlar da bunun üzerine tuz biber oldu. Özellikle Işın Karaca'nın bir kadın olarak sahip çıkması gerekirken, yargılayıcı durumu beni ekstra üzdü. Ama sağ olsun İbrahim Tatlıses'in desteği beni çok mutlu etti. Meslek hayatım boyunca unutmayacağım.

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