  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Emre Altuğ'un babası hayatını kaybetti!

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ aldığı acı haberle yıkıldı. Altuğ'un bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayatını kaybetti. Tuncer Altuğ, 2013 yılında evinde içtiği balgam söktürücü sonrası boğazında alerjik reaksiyon gelişmesi nedeniyle boğulma tehlikesi atlatmıştı.

Ekleme: 13.05.2023 - 01:14 Güncelleme: 13.05.2023 - 01:17 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Emre Altuğ, babasının ölüm haberiyle yıkıldı. Başarılı oyuncunun bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Emre Altuğ'un babası hayatını kaybetti!

10 SENE ÖNCE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRMİŞTİ

Tuncer Altuğ, 2013 yılında evinde içtiği balgam söktürücü sonrası boğazında alerjik reaksiyon gelişmesi nedeniyle boğulma tehlikesi atlatmıştı.

Apar topar hastaneye kaldırılan baba Altuğ, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Emre Altuğ'un babası hayatını kaybetti!

Emre Altuğ, 2008 yılında manken Çağla Şıkel ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2015'te boşanmıştı. Altuğ ve Şıkel'in, Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunuyor. Yedi yıllık evliliklerini 2015 senesinde noktalayan manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, örnek bir aile oldu. Boşansalar bile çocukları için sık sık bir araya gelen ikili, örnek anne-baba olarak gösterilmeye devam ediyor.

Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'PKK' tepkisi: Kandil'e hangi sözleri verdin!
Muharrem İnce hakkında kaset iddiasında 17 gözaltı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a eleştiriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'de konuşuyor
Ankara’yı sel aldı: O anlarda miting yapan Mansur Yavaş tepki yağdı!
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu’nun FETÖ elebaşı Gülen’in iadesinin talep edilmediği iddialarına bakanlıktan belgeli yanıt
Ücretsiz doğal gaz uygulaması vatandaşın cebine yansıdı! 6 milyarlık faturayı devlet ödedi
MİT'ten nokta operasyon: PKK/YPG’nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirdi
Başkan Erdoğan'dan flaş 14 Mayıs mesajı: Tüm Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına sert tepki
AK Parti Milletvekili Adayı Osman Gökçek canlı yayın sırasında ölüm tehdidi mesajı aldı!
AK Parti Milletvekili Adayı ve Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar...
ABD'den 14 Mayıs seçimleri açıklaması: Türkiye demokrasi geleneğine demokratik kurumlara sahip
İstanbul Mitingi'nin sembolü olmuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile görüştü
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bile bile uydurup yayıyorlar algı için yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi arkadaşlarına kumpas kurdular
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den muhalefetin ekonomi açıklamasına tepki: Türkiye'yi borca sokmak istiyorlar
Sahte Muharrem İnce dekontunu Yeniçağ muhabiri paylaşmış!
Memleket Partisi Trabzon Teşkilatı'ndan Erdoğan'a destek
TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .