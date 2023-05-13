Emre Altuğ'un babası hayatını kaybetti!

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Emre Altuğ, babasının ölüm haberiyle yıkıldı. Başarılı oyuncunun bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.10 SENE ÖNCE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRMİŞTİTuncer Altuğ, 2013 yılında evinde içtiği balgam söktürücü sonrası boğazında alerjik reaksiyon gelişmesi nedeniyle boğulma tehlikesi atlatmıştı.Apar topar hastaneye kaldırılan baba Altuğ, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.Emre Altuğ, 2008 yılında manken Çağla Şıkel ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2015'te boşanmıştı. Altuğ ve Şıkel'in, Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunuyor. Yedi yıllık evliliklerini 2015 senesinde noktalayan manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, örnek bir aile oldu. Boşansalar bile çocukları için sık sık bir araya gelen ikili, örnek anne-baba olarak gösterilmeye devam ediyor.