Çağla Şıkel sevgilisiyle görüntülendi

Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra kalbinin kapılarını kapatan Çağla Şıkel, işi ve çocuklarıyla gündem oluyordu.Zamanını çocuklarına ve işine ayıran Şıkel, şu sıralar aradığı aşkı buldu. Şıkel, bir süredir Nail Gönenli ile beraber. Mutlu olan ve sık sık basın karşısına çıkan çift, bir mekan çıkışında görüntülendi. İkilinin eğlenceli ve keyifli halleri ise çekilen karelere yansıdı.Çağla Şıkel, avukat sevgilisi Nail Gönenli ile birlikte Etiler'deydi. Bir mekandan çıkarken görüntülenen ikili, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.Onların ardından mekandan ayrılan Çağla Şıkel'in yakın arkadaşı Edis de sorulara yanıt vermedi.