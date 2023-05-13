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Beyaz Gazete
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Bodrum lahmacunu tartışmasına dahil oldu

Ünlü oyuncu Burcu Binici önceki gün Bağdat Caddesi'nde görüntülendi. Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Burcu Binici, Bodrum lahmacunu tartışmasına dahil oldu. Binici, "Siz Bodrum sahillerinde 400 TL'ye lahmacun alır mısınız?" sorusuna cevap verdi.

Ekleme: 13.05.2023 - 23:50 Güncelleme: 13.05.2023 - 23:50 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz akşam Bağdat Caddesi'nde objektiflere yansıyan Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas ile Eylül ayında nikah masasına oturup Mart'ta boşanmasıyla ilgili "Geçti bitti. Herkesin Allah çarşısına göre pazar versin. Bazen olmayınca olmuyor. Bilemiyorsun da. Karpuzu eline aldığında anlayamıyorsun ki çürük mü değil mi diye. Yapacak bir şey yok. Ben bitirdim o işleri." dedi.

Karadenizli olan Burcu Binici, lahmacun tartışmasına da katıldı. Gazetecilerin, "Siz Bodrum sahillerinde 400 TL'ye lahmacun alır mısınız?" sorusuna güzel oyuncu, "Rize'de olsa topuklarına sıkarlar. Mümkün değil bu fiyat benim memleketimde. Tercih meselesi. Demek ki alıcısı var ki bu rakamı koymuşlar. Bence saçma." yanıtını verdi.
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