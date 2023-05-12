Ünlü çiftin keyfi yerinde

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ünlü çift Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu, görüntülendi. Mert Yazıcıoğlu ile aşkı doludizgin devam eden Dilan Çiçek Deniz, muhabirler ile sohbet ederken keyifli halleri ile dikkat çekti.

Mert Yazıcıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Afra Saraçoğlu ile ilişkisini bitirmesinden kısa bir süre sonra gönlünü Çukur dizisinde hayat verdiği Sena karakteri ile yıldızı parlayan Dilan Çiçek Deniz'e baktırdı. İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu önceki akşam Arnavutköy'deki bir balıkçıda objektiflere yansıdı.



30 yaşına basan Yazıcıoğlu'nun doğum gününü kutlamaya giden çift, akşam saatlerinde geldikleri mekandan yaklaşık altı saat sonra ayrıldı. İkili, çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.



Kolunu kıran Deniz, "Ameliyat oldum, iyileşmeyi bekliyorum. Birkaç haftaya düzelecek sanırım. 'Amadeus' tiyatro oyunumuza ben seneye devam edeceğim. Mert, beni bir an olsun yalnız bırakmıyor" diyerek, sevgilisine övgüler yağdırdı.



Yazıcıoğlu ise, "Yeni yaş, yeni dilekler... Bakalım... Dinleniyoruz, iyileşmeyi bekliyoruz diyebilirim. Her şeyin tadını çıkarıyoruz. İçeride Mert Dakak ve Leyla Tanlar var. Onlar da evlendiler" ifadelerini kullanarak, kahkaha attı.