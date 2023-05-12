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Soner Sarıkabadayı'nın davasında karar çıktı!

Müzisyen Serdar Kapan'ın bir şarkısındaki nakarat kısmındaki melodiyi intihal ettiği iddiasıyla hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın yargılandığı davada karar çıktı.

Ekleme: 12.05.2023 - 01:34 Güncelleme: 12.05.2023 - 01:36 / Editör: Ozge Selin
Serdar Kapan'ın 'Denge Şeve' adlı şarkısındaki nakarat kısmındaki melodiyi intihal ederek 'Tarifi Zor' isimli eserinde kullandığı iddiasıyla 'manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal etme' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı ve şarkı yazarı Soner Sarıkabadayı'nın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Soner Sarıkabadayı katılmazken, kendisini avukatları temsil etti. Duruşmada müşteki Serdar Kapan da avukatıyla birlikte hazır bulundu.

Soner Sarıkabadayı'nın davasında karar çıktı!

''ELEŞTİRİYE MARUZ KALMAMAK İÇİN HESABINI KAPALI HALE GETİRDİ''

Duruşmada müşteki Kapan, 21 yıldır müzikle uğraştığını söyleyerek şöyle konuştu:

Yaklaşık 50 adet eserim vardır. Bu eserlerden sadece 2 tanesini yayınladım, 1 eserimle ilgili böyle bir olay başıma geldi. Sanık Sarıkabadayı, ünlü olduğu için fanları tarafından eleştiriye maruz kalmamak için şikayetten sonra bir süre hesabını kapalı hale getirdi.

Sanık Sarıkabadayı’nın avukatları ise eserlerin kompozisyon ve genel yapısının birbirinden farklı olduğunu ve melodilerin benzer olmasının suç oluşturmadığını söyleyerek müvekkilinin beraatını talep etti.

Soner Sarıkabadayı'nın davasında karar çıktı!

BERAATINA KARAR VERİLDİ

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Sarıkabadayı’nın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

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