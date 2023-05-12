Sıla'dan İlker Kaleli'ye doğum günü mesajı...

Sıla Gençoğlu ile aşk yaşayan oyuncu İlker Kaleli, bugün 39 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, sevgilisinin doğum gününü kutladı.Gençoğlu, 'Yeni yaşın kutlu olsun sevgilim. Her yeni günün, gecen coşkuyla, bollukla, bereketle, sağlıkla kutlu olsun. Hayat bugün nereden baksan öpücük ve kurabiye...' ifadelerini kullandı.'SEN BANA BU HAYATIN KIYAĞISIN'Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz yıl da İlker Kaleli'nin doğum gününde, 'Çünkü bugün 11 Mayıs... Yeni yaşına hoş geldin sevgilim. Hayat hep öpücükler kondursun yanağına. Sen bana bu hayatın kıyağısın. Daima...' mesajını paylaşmıştı.AŞKLARINI BU SÖZLERLE İLAN ETMİŞLERDİÜnlü çift, birlikteliklerini de bu fotoğraflarla ilan etmişti. Kaleli, sevgilisiyle karesini, 'Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere...' notuyla paylaşmıştı.'CANIMIN CANI'Sıla ise, 'Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet... Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın' demişti.BİRLİKTE STÜDYOYA GİRDİLERÖte yandan Sıla, Duman'ın 2005 yılında yayınlanan ‘Seni Kendime Sakladım' albümündeki ‘Rüyanda Görsen İnanma' parçasını kendi yorumuyla seslendirmiş, ünlü ismin yeni şarkısının düzenlemesini sevgilisi İlker Kaleli yapmıştı.