Nilüfer'den Kayahan itirafı!

Kayahan, iki kere yendiği ancak nükseden yumuşak doku kanserine 3 Nisan 2015 tarihinde yenik düştü. 66 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı ile unutulmaz eserlere imza atan Türk Pop Müziği'nin efsane seslerinden Nilüfer, Bloomberg HT'de konuk olduğu programda, tanışma hikâyelerini anlattı."20 YIL BERABER ÇALIŞTIK"O, beni buldu. 'Eurovision Şarkı Yarışması için bir şarkı yaptım, beraber söyler miyiz?' dedi. Kabul ettim ama şarkı Türkiye elemelerine takıldı. Sonrasında neredeyse 20 yıl beraber çalıştık."HASTALIĞINI DUYAR DUYMAZ GİTTİM"67 yaşındaki şarkıcı, "Niye kavga ettiniz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:Kızdı bana. İşte oldu bir şeyler. Birbirimize kızdık. Başarıyı paylaşmak zordur. Egolar giriyor araya. Duygularımızla hareket eden insanlardık. Kırgınlıklar olabilir. İki taraf da inatçı olunca işler biraz daha uzun sürebiliyor. Ta ki onun rahatsızlığına kadar. Ben hastalığını duyar duymaz gittim. Sonra sık sık görüştük. Kayahan bu işin eziyetini çekmiş bir insan. O şarkıları günler boyu uğraşarak çıkardığını bildiğim için onun bir keyif sürmesini isterdim.SAHNEDE KAYAHAN'I ANDIGeçtiğimiz yıl Harbiye Açıkhava'da müzik ziyafeti sunan Nilüfer, 'Esmer Günler', 'Gözlerinin Hapsindeyim', 'Yemin Ettim' gibi Türk Pop Müziği’ne damga vuran Kayahan parçalarını da seslendirmişti. Ünlü şarkıcı, "Kayahan eşi bulunamaz, tekrarlanamaz, benzeri yapılamaz şarkılara imza attı. Buradan onu alkışlarla anmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.