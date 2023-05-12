Nilperi Şahinkaya: "Ezgi'ye mutluluklar"

Sevgilisi Emre Yusufi ile bir lansmana katılan oyuncu Nilperi Şahinkaya, dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta dünyaevine giren meslektaşı Ezgi Mola hakkında konuştu.

Nilperi Şahinkaya, önceki gece bir spor giyim markasının Karaköy'deki bir mekanda gerçekleşen lansmanındaydı.



Ünlü oyuncu, 'Ezgi'ye mutluluklar diliyorum. Duyunca çok sevindim, çok mutlu oldum. Aile arasında ufacık bir nikah yapmışlar. Herkes gidemedi sanırım 15 kişilermiş. Biz de gitmedik ama çok mutlu oldum onun adına' dedi.



'DAVADAN VAZGEÇMEYECEĞİM'



Geçtiğimiz yıl davalık olduğu Burak Deniz hakkında yöneltilen soruya cevap veren Şahinkaya, 'Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Bu konu hakkında çok bir şey konuşmak istemiyorum. Konuşmuyorum da zaten ama sürekli soruluyor gazeteciler tarafından. Davanın sonucunu bekleyeceğiz. Vazgeçme gibi bir durum söz konusu olmayacak. Kararlılığımdan ötürü mutluyum' ifadelerini kullandı.



