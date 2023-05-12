Kavak Yelleri'ndeki haline döndü

Pelin Karahan setlere geri dönüş yaptı. Yeniden oyunculuk yapmaya hazırlanan oyuncu, saç renginde değişikliğe gitti.Kavak Yelleri ve Muhteşem Yüzyıl dizilerindeki rolleri ile hafızalara yerleşen Pelin Karahan, son olarakBir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol almıştı.'Tuba... Şebeke' adlı diziye dahil olan Pelin Karahan, rolü gereği saç rengini de değiştirdi.Sosyal medya hesabından koyu saçlarını paylaşan Karahan, büyük beğeni topladı.