Hande Erçel kendini anlattı

Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, kendini anlattı.

Hande Erçel, oyunculuğundan daha çok özel hayatıyla gündeme gelen bir isim.



Aşk hayatındaki gelişmelerle gündemde yer alan Hande Erçel, son olarak sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkisiyle konuşuluyor.



Şimdilerde yeni projelere imza atan ve ekranlara dönmesi beklenen güzel oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.



Geçtiğimiz gün yer aldığı bir dergi çekiminde farklı tarzı ile dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımı ilgi çekti. Kızıl saçlarıyla bir dergiye kapak olan Hande Erçel, verdiği röportajda iddialı açıklamalarda bulundu.



Hande Erçel, 'Çok gözü kara biriyimdir. Sonuçları sadece kendi hayatımı etkileyecek hataları yapmaktan korkmam. İnandığım ve içime sinen her durum, hata dahi olsa sonucuna katlanırım ve pişmanlık duymam.' ifadelerini kullandı.