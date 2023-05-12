Hadise sosyal medyayı salladı!

Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçlerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayın'da aile arasında gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirmişti. Sessiz sedasız evlenen ikilinin mutlulupu sadece beş ay sürmüştü. İkili, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.'EVLİLİĞİ BECEREMEDİM'Özel hayatıyla çok konuşulan 37 yaşındaki popçu, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sahneye çıkmış, konser sırasında biten ilişkisi hakkında çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.Seyirciler arasındaki mutlu bir çifti gösteren Hadise, 'Maşallah! Mutlu giden evliliklere bir alkış alalım. Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.'MURDA CAN DOSTUM'Ünlü şarkıcı, son dönemde rapçi Murda ile hakkında çıkan 'aşk' iddialarına da cevap vermişti. Murda ile çok yakın iki dost olduklarını vurgulayan Hadise, “Aramızda sürekli bir şey olduğu yazılıyor çiziliyor. Bunlar olacak. Biz çok iyi iki dostuz. Çok güzel bir uyum yakaladık. Böyle durumlarda hemen bir yakıştırma yapılıyor. Murda benim canım dostum. Çok güzel vakit geçiriyoruz ve çok güzel şarkılar yazıyoruz” şeklinde konuşmuştu.'HAZIR DEĞİLİZ, YAPMA!'Magazin gündeminden düşmeyen Hadise, son olarak sosyal medya hesaplarından 'tektaş' ve 'gelinlik' emojileriyle fotoğraf paylaştı. Popçunun takipçileri, söz konusu kareye yorum yağdırdı.İŞTE O YORUMLAR- Abla yine kime aşık oldun?- Yine mi evleniyorsun?- Hadise bir sen bir de ben akıllanmayız!- Evlenir musun ablam, yoksa tek taşımı kendim aldım tek taşımı kendim taktım mı?- 'Beş ay sonra boşanır' diyorum.- Tam bir Hadise bu olay.- Hazır değiliz, dur yapma!- Birkaç aya ayrılır.