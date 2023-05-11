Tasarım gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı!

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine gireceğini geçtiğimiz senenin sonlarında açıklayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda "Ayın 5-6'sı Marakeş'te evleniyoruz inşallah. 250 kişi falan gelecek, sadece aile ve yakın arkadaşlar geliyor. Onun dışında pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun, bana da sürpriz olsun" açıklamasını yapmıştı.EVLENDİLERBir çocuk annesi sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 3 Mayıs'ta muradına erdi ve bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile nikah masasına oturdu.GELİNLİĞİ ÇOK BEĞENİLDİNikahta beyaz, sade bir elbise giymeyi tercih eden Subaşı düğünde giydiği kıyafetler ve gelinliği ile ilgi odağı oldu. Sırt ve göğüs dekolteli gelinliğiyle dikkat çeken Şeyma Subaşı'nın tarzı çok beğenilmişti. Ünlü ismin gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı.250 BİN TL!Şimdilerde 'Söylemezsem Olmaz' programında yer alan modacı Ebru Şancı fiyata ulaştı. Subaşı'nın tasarım gelinliğinin fiyatının 11 bin 400 dolar, yani 250 bin TL olduğu öğrenildi.Sosyal medyada Subaşı'nın olay olan gelinliği ile pozlarına "Gördüğüm en güzel gelinlik", "Çok zarif", "Gelinlik çok hoş", "Süper bir gelinlik" yorumları yapıldı.