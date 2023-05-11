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Sinan Akçıl'dan Defne Samyeli itirafı

40 yaşındaki şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak bir itirafa imza attı.

Ekleme: 11.05.2023 - 09:23 Güncelleme: 11.05.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Bir dönem magazin dünyasının hızlı çapkını olarak anılan Sinan Akçıl, Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturduğu Burcu Kıratlı'dan Mayıs 2022'de boşandıktan kısa süre sonra 'Survivor 2021' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.

Aleyna aşkı uzun ömürlü olmayan müzisyenin ismi Defne Samyeli ile anılmıştı.

Yalanlamıştı

İddiaya göre; yeni bir şarkı çıkarmak için Akçıl ile çalışan Samyeli, bu süreçte kalbini ünlü müzisyene kaptırmıştı. Geçtiğimiz ocak ayında Kıbrıs'ta konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl'dan, 'Defne Samyeli ile aşk yaşadığım iddiaları kesinlikle doğru değil. Ben sürekli üreten ve göz önünde olan bir adamım. Bu tarz haberlerin çıkması beni şaşırtmıyor' sözleriyle, net bir dille yalanlama gelmişti.

TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan şarkıcı, eski sevgilileri için yaptırdığı dövmelerden bahsederken, 'Hadise ile birlikteyken çok güzel işler çıkardın' yorumuna şöyle cevap verdi: 'Ayrılalı uzun süre oldu. O günden beri de görmüyorum. Otilia dövmesini kapattım. Hadise ve Ebru Şallı dövmelerini kapattım. Yani, bu ne abi!' karşılığını verdi.

Sunucuların 'Defne Samyeli ile anıldın' sorusunu yönelttiği ünlü isim, adının aşk dedikodularına karıştığı şarkıcı hakkında canlı yayında çarpıcı bir itirafta bulundu. '1-2 ay öyle bir muhabbetimiz oldu. Ondan sonra kestik bir anda görüşmeyi.'

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