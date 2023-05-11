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Pelin Öztekin'den Mauro Icardi cevabı!

Verdiği kilolarla adeta bambaşka bir insan haline gelen, yıldızı 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile parlayan oyuncu Pelin Öztekin, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi. Koyu bir Galatasaray hayranı olan Öztekin, Mauro Icardi sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi.

Ekleme: 11.05.2023 - 10:12 Güncelleme: 11.05.2023 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Verdiği kilolarla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Pelin Öztekin, geçtiğimiz sene Nişantaşı'nda objektiflere takılmıştı. Basın mensuplarıyla konuşan ünlü isim, tatil dönüşü bakımlarını yaptırmak için Nişantaşı'na geldiğini belirtmişti.

Öztekin, 1.5 ay tatil yaptığını anlatıp; 'Bodrum, Ayvalık ve Midilli'ye gittim. Yeni döndüm, bugün de bakıma geldim. Tatil bitti, havalar da kapattı biraz üzgünüm' diye konuşmuştu.

'İNSANIN KENDİSİNİ SEVMESİ YETERLİ'

Ünlü isim, 'Yüzünüz gülüyor. Hayatımızda biri var mı?' sorusu üzerine; 'İlla aşk mı olması lazım? İnsanın kendisini sevmesi yeterli bence' açıklamasında bulunmuştu.

Öztekin, geçtiğimiz aylarda ise yeni film müjdesi vererek; ‘Kızı Kazan Aşk'ın başrolünde yer alacağını açıklamıştı.

'YAZ SEZONUNU AÇTIM'

2017 yılında kurulan dijital iletişim ajansı X İletişim sektördeki 5'inci yılını ve Dubai'ye kadar büyümesini eğlenceli bir partiyle kutladı. Eğlenceli geceye birçok ünlü isim de renk kattı.

Oyuncu Pelin Öztekin de geceye katılanlar arasındaydı. Basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaz sezonunu açtığını söyleyen 35 yaşındaki ünlü isim, 'Ben Alanya'da aslında yazı açtım. Şimdi İstanbul'a getirmeye çalışıyoruz' diyerek gülümsedi.

'ÇOK YAKIŞIKLI AMA...'

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Öztekin, gazetecilerin şakalaşmak amacıyla sorduğu, 'Bir Icardi hikayesi olur mu sizin için?' sorusuna kahkahalar ile cevap vererek; şu ifadeleri kullandı:

Başlamasına ihtimal veriyorsunuz yani. Eşi Wanda'yı (Nara) ne yapacağız peki? Niye adamı bekar kadınlar ile yakıştırıyoruz ki? Çok yakışıklı ama Galatasaray'ımızda kalsın bence.
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