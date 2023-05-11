Gülben Ergen'den flaş açıklama!

Gülben Ergen, Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu. Atlas, Güney ve Ares adında üç çocuğu olan 50 yaşındaki sanatçı, çocukluk dönemi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.'AYAKLARIM ÜZERİNDE DURAMADIĞIM İÇİN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM'Çocukken sadece başarılı olmak üzerine kurgulanmıştım. Çünkü mutsuz bir evlilikten sadece ayaklarının üzerinde duramadığı için boşanamayan ve 20 sene mutsuz bir evlilik sürdüren bir annenin kızıyım. Ergenlik döneminde bunun sebebini çalışamadığım veya ayaklarım üzerinde duramadığım için olduğunu düşünüyordum.'ÇOK AĞLADIM, TERAPİ GÖRDÜM''Ailenin bu süreci nasıl son buldu?” sorusuna ünlü şarkıcı, 'Mahkeme beni anneme verdi. Abim babamla kaldı. Babam ikinci bir evlilik yaptı ve abimle biz hep birbirimizi koruma modunda yaşadık. Çok ağladım, terapi de gördüm' yanıtını verdi.