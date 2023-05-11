Büşra Pekin kaybettiği babasını andı!

Büşra Pekin'in babası Volkan Pekin, 2021 yılının Mayıs ayında, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Volkan Pekin'in vefatının üzerinden iki yıl geçti. Güzel oyuncu, babasının ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşımda bulundu.''AKLIMDA SENİNLE YÜRÜYORUM''Şimdilerde Endonezya'da tatilde olan ve tatil karelerini takipçileriyle de paylaşmayı ihtmal etmeyen Pekin'in son paylaşımı takipçilerini hüzünlendirdi. 40 yaşındaki oyuncu babasını şu sözlerle andı:Babacım, gidişinin ikinci yılında dualarımla, sana dair hikayelerle, senin çok seveceğine emin olduğum bir doğanın içinde, aklımda seninle yürüyorum