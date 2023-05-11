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Arzum Onan'a anne desteği...

27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanma kararı alan Arzum Onan, sıkıntılı günleri annesi Serap Onan’ın desteğiyle atlatmaya çalışıyor.

Ekleme: 11.05.2023 - 02:06 Güncelleme: 11.05.2023 - 02:09 / Editör: Ozge Selin
Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın evliliklerinde kriz yaşadığı öne sürülmüş, Onan iddiayı doğrulamıştı. Boşanma talebinin Mehmet Aslantuğ'dan geldiğini söyleyen Onan, yaptığı açıklamanın ardından ilk kez önceki gün görüntülendi.

Arzum Onan'a anne desteği...

HASSAS BİR SÜREÇ

Nişantaşı'nda annesi Serap Onan ile kol kola objektife yansıyan Arzum Onan, onunla birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Fotoğraflarını çeken muhabirlere teşekkür etmekle yetinen ünlü oyuncu, ayrılıkla ilgili soruları yanıtlamak istemedi: “Gerekli açıklamayı yapmıştım. Hassas bir süreç. Sizlerden de anlayış bekliyorum. Hayırlısı olsun.”
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