Annesiyle paylaşım yaptı

Son dönemde özel hayatı ile magazin manşetlerinde yerini alan ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Sosyal medyasında ailesine ve işine yer veren Çağla Şıkel, dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi.Şıkel, annesi ile çekildiği kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Şıkel, paylaşımına "Kendime facetune ve faceapp yaptım annemin yanında" notunu yazarak nazar boncuğu emojisi ekledi. Ünlü modelin paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları annesinin güzelliğine övgüler yağdırdı.