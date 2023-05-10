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Ünlü şarkıcı Kibariye, sahneden düştü!

Mersin'de sahne alan ünlü şarkıcı Kibariye, korumasının sahneye atlayan bir hayranına müdahale ettiği sırada aldığı bir darbe sonucu sahneden aşağı düştü. Sanatçı, hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 10.05.2023 - 02:08 Güncelleme: 10.05.2023 - 02:10 / Editör: Ozge Selin
Merkez Akdeniz İlçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanat evi önünde kurulan alanda 'Romanlar Buluşması' konserine ünlü sanatçı Kibariye'de katıldı. Kibariye sahneden şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı.

Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruma olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı. Darbe alan Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü.

Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Kibariye'nin düşme anları bir çok cep telefonu kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

Ünlü şarkıcı Kibariye, sahneden düştü!

BAKAN KOCA'DAN KİBARİYE'NİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kibariye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları kaydetti:

'Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum: Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz.'
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