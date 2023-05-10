Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, şarkıcı Kibariye'nin sahneden yaşadığı olay sonucu yaralandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı' dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 'Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.