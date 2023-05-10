İrem Derici övgülere cevap verdi

Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Denizli'de hayranları ile bir araya geldi. Sevilen şarkılarını seslendiren İrem Derici, bir hayranının “Çok güzelsin” diye bağırması üzerine verdiği cevapla gülümsetti.

Pop Müziğin sevilen sesi İrem Derici, önceki akşam Denizli'deki bir mekanda konser verdi.



'SEVDİKÇE GÜZELLEŞİYORUM GENÇ SEV, GENÇ KAL'



Yoğun konser maratonuna devam eden İrem Derici, gecede birbirinde hit şarkılarını seslendirerek, konuklara eğlenceli saatler yaşattı. Şarkıları kadar esprileriyle konukları kahkahaya boğan İrem Derici, dinleyiciler arasından bir hayranı 'Çok güzelsin' diye bağırması üzerine İrem Derici 'Sevdikçe güzelleşiyorum. Genç sev, genç kal.' diye cevap verdi.



Şarkıları, enerjisi ile mekanı dolduran Denizlili hayranlarının ayakta alkışladığı ünlü şarkıcı İrem Derici gurur dolu anlar yaşadı.



