Didem Balçın'dan romantik kutlama...

'Çakallarla Dans, 'Diriliş Ertuğrul', 'Yalaza', 'Meleklerin Aşkı', 'Kuruluş Osman' gibi yapımlarda rol alan 40 yaşındaki oyuncu Didem Balçın, 2020'de sevgilisi Can Aydın ile evlenmişti. İkili, Nisan 2021'de ilk çocukları Alican'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı.''SENİNLE HER ŞEYE VARIM''Mutlu birliktelikleri devam eden Didem Balçın ile Can Aydın, evlililklerinin üçüncü yılını kutladı. Ünlü oyuncu, eşiyle sahil kenarında çekilen bir karesini Instagram'dan, ''Seninle her şeye varım'' notuyla yayınladı. Balçın, paylaşımına kalp ve nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.ROMANTİK POZLARINA BEĞENİ YAĞDIAralarında Yıldız Çağrı Atiksoy, Oğuzhan Yarımay, Rojda Demirer, Murat Cemcir gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden ünlü oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.