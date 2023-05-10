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Beyaz Gazete
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Didem Balçın'dan romantik kutlama...

Didem Balçın, Avukat Can Aydın ile Mayıs 2020'de nikah masasına oturmuştu. Oyuncu, evliliklerinin üçüncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından romantik bir paylaşıma imza attı.

Ekleme: 10.05.2023 - 01:33 Güncelleme: 10.05.2023 - 01:35 / Editör: Ozge Selin
'Çakallarla Dans, 'Diriliş Ertuğrul', 'Yalaza', 'Meleklerin Aşkı', 'Kuruluş Osman' gibi yapımlarda rol alan 40 yaşındaki oyuncu Didem Balçın, 2020'de sevgilisi Can Aydın ile evlenmişti. İkili, Nisan 2021'de ilk çocukları Alican'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı.

Didem Balçın'dan romantik kutlama...

''SENİNLE HER ŞEYE VARIM''

Mutlu birliktelikleri devam eden Didem Balçın ile Can Aydın, evlililklerinin üçüncü yılını kutladı. Ünlü oyuncu, eşiyle sahil kenarında çekilen bir karesini Instagram'dan, ''Seninle her şeye varım'' notuyla yayınladı. Balçın, paylaşımına kalp ve nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Didem Balçın'dan romantik kutlama...

ROMANTİK POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Aralarında Yıldız Çağrı Atiksoy, Oğuzhan Yarımay, Rojda Demirer, Murat Cemcir gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden ünlü oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.
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