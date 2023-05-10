Bircan Bali’den Fatih Portakal’a salvolar: Bu ikilimi siz yaratıyorsunuz

Begüm Polat'ın yaptığı seçim şarkısı tehdit almalarına sebep oldu. Polat, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sunucu Bircan Bali ise Serdar Ortaç hakkında “omurgasız” diyen Fatih Portakal’a tepki gösterdi.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuşan Begüm Polat çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şarkıcı Begüm Polat'ın, İbrahim Tatlıses'in 'Dom Dom Kurşunu' şarkısıyla çektiği klip tehdit mesajları almasına sebep olmuştu.



Söylemezsem Olmaz'a konuşan Polat, “Soğanı koyduğum için bana bir kesim inanılmaz derecede linçler yaptı. Sonra kadınlık onuruma kadar ilerledi. İşte ölüm tehdidi gibi şeylere değinildi. Yani sırf siyasi. Ben Erdoğan'ı beğendiğimi söyledim. Gerçekten yaptığı projeleri beğeniyorum. Beğene de bilirim bir başkası başka birini de beğenebilir ama ben bunu söylediğim için bir kesim beni tehdit ediyor, konserleri iptal ediyorlar. Yani ben balık etli birisiyim bedenim üzerinden hakaretler ediyorlardı. Şuan bu insan ülkenin Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı'nı seviyorum dediğin için sen terörist gibi bir muamele göremezsin ki. Ben askeri, polisi seviyorum diyorum. Hani bu bir suç mu yani? Bu yüzden konserin iptal edilmeli. Bu yüzden Begüm Polat'a işte şunu yapalım mı denmeli. Sana tecavüz ederiz mesajları mı atılmalı. Seni öldürürüz demeleri mi gerekiyor? Hani ben sadece mizah yaptım.” ifadelerini kullandı.



Bircan Bali'den Fatih Portakal'a tepki



Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali ise Fatih Portakal'a tepki gösterdi.



Mersin'de Gençlik Buluşması'nda sahne alan Serdar Ortaç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye “Seni seviyoruz” diyerek “Karabiberim” şarkısını söylemişti.



Sunucu Fatih Portakal sunduğu haber bülteninde ise, “Serdar Ortaç gibi omurgasız biriyle sahneye çıkıyorsun. Sanatçı demiyorum da ben, omurgasız biri” diyerek yeni bir polemiğin önünü açmıştı.



Bircan Bali canlı yayınında, “Mustafa Sandal, sevgili İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile şarkı söylerken -efendime söyleyeyim- işte Tarkan siyasilerle şarkı söylerken omurgasız olmuyor ama devlet erkamından biriyle şarkı söyleyince omurgasız mı olunuyor? Bu ikilemi siz yaratıyorsunuz. Evet bu kutuplaşmayı siz yapıyorsunuz. Siz bunu haber spikeriyken de yaptınız. Siz yanlış haberde yaptınız. Ben size bir şey anlatacağım. Fatih Portakal Şehir Hastaneleri ile alakalı onları kötülemek adına bir haber yapmıştı yıllar yıllar önce. Haber şuydu; ayakları sakat olan koltuk değnekleri ile gezen birinin Şehir Hastanelerinde ne kadar zorlandığını göstermeye çalışıyordu. Ayağı sakat değildi. Bambaşka bir hale getirmişti. Ben de o gün bu haberi verdiğimizde muhabire dedim ki; "Muhabir bilmiyor mu acaba bu beyefendinin sakat olmadığını" dedim. Nasıl bu haberi yapıyor? Fatih Portakal belli dedim. Yani devleti kötülemek için yapılmış bir haber olduğunun altını çizmiştim. Ne oldu biliyor musunuz? Yıllar sonra beni buldu yolda. Beşiktaş çarşıda. Dedi ki Bircan Hanım size çok kızgınım, çok kırgınım. "Neden?" dedim. Dedi ki “Ben de bilmiyordum haberin muhabiriyim. Siz sanki direkt beni hedef göstermişsiniz gibi yaptınız ama orada muhatabınız ben değildim. Fatih Portakal'dı.” Hayır kardeşim gerçekten muhatabı Fatih Portakal zaten bunu deklere ettim. O dönem sevgili gazeteci Ali Eyüpoğlu çok yüklenmişti. Onunla ilgili sinir krizi yaşamış adam. "Ben ekmeğimden olacak hale geldim" falan dedi. Sonra helalleştik telefonlarımızı aldık birbirimizden dedim ki "Ama yaptığınız hataydı, siz yanlış haber yaptınız ve bir şehir hastanesini kötülemek adına aslında ayakları sakat olmayan bir hastayı sakatmış gibi gösterdiniz. Ayaklarında sakatlık varmış gibi gösterdiniz ve böyle empoze ettiniz." Fatih Portakal iş ahlakından bahsediyor. Fatih Portakal'ın omurgasından bahsediyorum şu anda. Sonra Türkiye'nin bana göre gelmiş geçmiş en büyük beste fabrikatörüne sen 'sanatçı denmez' diye hangi bilirkişiliğinizle söyleyebiliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.



Sunucu Portakal'a bir tepki de Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi'den geldi.



''TAZMİNAT DAVASI HAZIRLADIM''



Avukat Esennur Ezgi yaptığı paylaşımlarda Portakal'a tepki göstererek, dava açacaklarını duyurdu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Bakalım savcılıkta nasıl ifade vereceksin… Serdar Ortaç Türkiye'nin en önemli sanatçılarındandır. Sanatçılığıyla tüm dünyaca bilinmektedir. ilkeliliği de tartışmaya kapalıdır. Omurgasız ha! Bekle bakalım. Ben şimdiden sana bir savcılık şikayeti, bir tazminat davası hazırladım. Diğer tüm hukuksal yollar da devam edecek…”



Avukat Esennur Ezgi, ayrıca Serdar Ortaç'a da “Her avukatlık yaptığım hukuksal konularda olduğu gibi tabii profesyonelliği de bozmadan yeni şikayet ve davamızda da size yapılan neyse bana yapılan da aynı Herkes hukusal olarak yaptığı hukuka ayrıldığı aykırılığın karşılığını alacaktır Serdar Ortaç” mesajını attı.

