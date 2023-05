Ayşegül Yıldız'dan Tatlıses açıklaması!

İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında dünyaevine girip, 2013'te boşanan, ünlü türkücü ile Elif Ada adında 10 yaşında bir kızları olan Ayşegül Yıldız, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Narlıdere ilçesinde dairesi bulunan blokta yangın çıkan eski eşi hakkında "Yaptığı iyilikler sayesinde hayatta kalıyor" diyen Yıldız, 'Survivor' yarışması ile ünlenen Semih Öztürk'le aşk yaşadığı iddiasına da yanıt verdi.

Quality of Magazine'nin 14'üncü yılı kutlamasına katılan Ayşegül Yıldız, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 42 yaşındaki üsnlü isim, 'İstanbul'a taşınalı bir sene olacak, Televizyonla ilgili birkaç proje var, onunla ilgileniyorum. İç mimarlığı bıraktım. Televizyona daha fazla ağarlık vereceğim. Sunuculuk düşünüyorum. Evlilik programı için daha önce teklif gelmişti ama sıcak bakmamıştım. Şu an sıcak bakıyorum, teklif gelirse neden olmasın' dedi.



'BU KADAR BADİRE ATLATIP, HAYATTA KALMAYI KİMSE BAŞARAMAZ'



Ayşegül Yıldız, eski eşi ve kızı Elif Ada'nın babası İbrahim Tatlıses hakkında şu ifadeleri kullandı:



İbrahim Tatlıses ile görüşüyorum. Çocuğumuz var sonuçta. Onun da evi yandı, çok şükür o sırada İstanbul'daydı ve kimse zarar görmedi. En büyük tesellimiz bu. İbrahim Bey çok özel bir insan ve Allah'ın sevgili kulu. Çok kazalar ve belalar atlattı. Yaptığı iyilikler sayesinde hayatta kalıyor. Bu kadar badire atlatıp, hayatta kalmayı kimse başaramaz. Azrail 0, İbrahim Bey 3. İnsanların özüne bakmak lazım. Geçmişte hepimizin hataları oldu ama özünde iyi bir insandır. Bizim birbirimize karşı hatalarımız olmuştur ama bunlar çok büyük hatalar değil. Ölümlü dünya ben hayata pozitif yaklaşan bir insanım. İbrahim Bey'in hayatında zaman zaman biri oluyor. Ben anlayışla karşılıyorum, benim de hayatımda biri olsa o da anlayışla karşılar diye düşünüyorum. Şu an kimse yok benim hayatımda.



'FOTOĞRAFI GERİRENİ ALNINDAN ÖPERİM'



Adı Survivor'ın eski yarışmacısı Semih Öztürk ile aşk dedikodularına karışan Yıldız, 'Semih Öztürk kim? Tanımıyorum. Beni biri ile bir yerde görmeniz mümkün değil. Fotoğrafı getireni alnından öperim. Ben asosyel bir insanım. Kendisini de tanımıyorum. Kız çocuğum var, okula gidiyor. Onunla çok ilgileniyorum ve belki de bu yüzden kendime çok zaman ayıramıyorum. Mutsuz değilim bu durumdan. Ailemle ve arkadaşlarımla iyi hissediyorum kendimi ve hayatımda aşk anlamında eksiklik hissetmiyorum. Belki de o yüzden kimse yok hayatımda. İnsanlara tuhaf geliyor bu durum ama ben hayatımda kimse olmasa da çok mutlu bir insanım' şeklinde konuştu.



'NAFAKA' CEVABI!



Elif Ada babasına çok düşkün. Anneler ne yaparsa yapsın babaya çok düşkün oluyorlar. Elif Ada'ya da sürekli anlatıyorum. 'Babanın hayatında biri olabilir o mutlu olursa sen de olursun' diyorum. İbrahim Bey ile aramızda nafaka sorunu yok. Üstünden çok zaman geçti, böyle şeyleri de konuşmak hoş olmaz.



ELİF ADA VE TATLISES'TEN HEDİYE BEKLİYOR



Ayşegül Yıldız, Anneler Günü için Elif Ada'dan hediye beklediğini belirterek, eski eşi İbrahim Tatlıses'ten de hediye gelirse çok mutlu olacağını söyledi.