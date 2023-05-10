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Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, İtalya tatilinde!

Bir dönem aynı dizide rol alan Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın uzun zamandır aşk yaşadıkları iddia ediliyordu. Her fırsatta haklarında çıkan aşk haberlerini yalanlayan ikili, bu kez İtalya tatiline çıktı. Pusat ile Andıç, İtalya tatillerinden ayrı ayrı pozlar paylaşarak kafaları karıştırdı.

Ekleme: 10.05.2023 - 01:39 Güncelleme: 10.05.2023 - 01:43 / Editör: Ozge Selin
2019 yazında 'Her Yerde Sen' dizisinde başrolleri ğpaylaşan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, senaryo gereği iki sevgiliyi canlandırıyordu. İkilinin özel hayatlarında da sık sık vakit geçirmesi aşk dedikodularının ortaya atılmasına sebep olmuştu.

Çıkan haberlerin ardından Andıç ile sürpriz bir şekilde ayrılan Dilan Çiçek Deniz, arkadaşı Aybüke'yi sosyal medyada silmişti.

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, İtalya tatilinde!

ARKADAŞINI SİLDİ

Bunun üzerine Aybüke de Dilan'ı takibi bırakmıştı. Dilan Çiçek 2014'te katıldığı Miss Turkey'de ikinci, Aybüke Pusat ise dördüncü seçilmişti. İki kraliçe, beş yıldır sıklıkla görüşen iki dosttu.

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, İtalya tatilinde!

GÜNLERCE KONUŞULDU

Rol aldıkları dizi final yaptıktan sonra oyuncuların havaalanında birlikte görüntülenmesi aşk dedikodularını daha da alevlendirmişti. Pusat ve Andıç'ın birlikte tatile gittiği iddia edilmişti. İkilinin hayranları tarafından çekilen görüntüler, günlerce konuşulmuştu.

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, İtalya tatilinde!

'SADECE ARKADAŞIZ'

Hakkında çıkan aşk haberleri hakkındaki sessizliğini bozan Aybüke Pusat, 'Furkan ile ilişkimiz yok. Diziden de yakın arkadaşımız bildiğiniz gibi. Yakın arkadaşlarımızla yaptığımız bir planımız vardı, tatile gittik. Şaşkınlık geçiriyorum gerçekten. Sadece arkadaşız' demişti.

'BU BENİM ÖZEL HAYATIM'

Güzel oyuncu, 'Bu benim özel hayatım. Dilan benim yakın arkadaşım. Konuşmam gerekiyorsa onunla konuşurum. Bu benim özel hayatım ve beni ilgilendirir' ifadelerini kullanmıştı.

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, İtalya tatilinde!

AYRI AYRI POZ VERDİLER

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, geçtiğimiz gün çıktıkları İtalya tatilinde de kural bozmadı. İkili, ayrı ayrı çekilmiş pozlarını paylaştı.

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, İtalya tatilinde!

YORUM YAĞDI

Hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan ikiliye, 'Artık gizlisi saklısı kalmayan bir aşkı neden inkar ediyorsunuz?', 'Bugüne kadar çok aşk reklamı gördük de böylesine rastlamadık', 'Aşkınız ne; devlet sırrı mı!' gibi mesajlar yağdı.
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