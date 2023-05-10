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Aşk iddiasına Ayşegül Yıldız'dan yanıt!

İbrahim Tatlıses ile iki yıllık evliliğini 2013'te sonlandıran Ayşegül Yıldız'ın, 'Survivor' yarışması ile ünlenen Semih Öztürk'le aşk yaşadığı iddia edildi. Yıldız, hakkındaki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi.

Ekleme: 10.05.2023 - 01:36 Güncelleme: 10.05.2023 - 01:38 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız, 2011'de dünyaevine girmiş, kızları Elif Ada'yı evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı. Ünlü çift, Elif Ada henüz bebekkken 2013'te boşanmaya karar vermişti.

Aşk iddiasına Ayşegül Yıldız'dan yanıt!

''SEMİH ÖZTÜRK ARKADAŞIMIZ''

Ayşegül Yıldız'ın adı, geçtiğimiz aylarda Kurretülayn Matur'la boşanan Semih Öztürk'le aşk dedikodularına karıştı. Bir eğlence mekanında gazetecilerin kendisine yönelttiği aşk soruları üzerine, Semih Öztürk'ü tanımadığını söyleyen Yıldız, birkaç saat sonra ise mekandan çıkarken Öztürk'ü tanıdığını, 'Kutsal Damacana' filminin galasında karşılaştıklarını söyledi. İlk başta tanımadığını söylediği Semih Öztürk için ''Bursalı olur kendisi, arkadaşımız'' açıklamasını yaptı.

Aşk iddiasına Ayşegül Yıldız'dan yanıt!

''SEMİH'İN ONA YÜRÜDÜĞÜNÜ BİLİYORUM''

Ayşegül Yıldız'ın bu sözleri sonrası, 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Bircan Bali de, ''Semih'le beraber en az 10 kere oturduğunu biliyorum ben. Semih'in ona yürüdüğünü de biliyorum. Bu hanımefendi yalan söylüyor, bana dava da açabilirsin'' ifadelerini kullandı.

Aşk iddiasına Ayşegül Yıldız'dan yanıt!

''SİZE RAPOR MU VERECEĞİM?''

Tüm bunların ardından, Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Yıldız, hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi:

Bilip bilmeden, kafanızdan uydurduklarınızla insanı konuştuğuna pişman ediyorsunuz. Doğma büyüme Bursalıyım. O 'işadamı' diye bahsettiğiniz insanların hepsi ya çocukluk ya da okul arkadaşım. Ayrıca sevgilim de olabilir. Neyi sorguluyorsunuz anlamadım. Size rapor mu vereceğim hayatımla ilgili? Bahsettiğiniz yer İbrahim Bey'in de katıldığı, Şafak Sezer'in film galasından hemen sonra. Elinizde benim Semih'le samimi fotoğrafım varmış, niye paylaşmadınız?

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