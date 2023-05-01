Özcan Deniz'in oğlu 5 yaşına bastı!

Özcan Deniz, Mart 2018'de Feyza Aktan ile dünyaevine girmiş, aynı yılın nisan ayında Kuzey'in doğumuyla ilk kez baba olma heyecanını yaşamıştı. Ünlü şarkıcı, 2019'da olaylı bir şekilde boşandığı Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey Deniz'in yeni yaşını kutladı.ÖZCAN DENİZ'İN KEYFİ YERİNDEÖzcan Deniz, 5 yaşına basan oğlu Kuzey Deniz için sürpriz bir organizasyon düzenledi. Birlikte poz veren baba - oğulun keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.SAMAR DADGAR DOĞUM GÜNÜ KARELERİNİ PAYLAŞTIDoğum gününden kareleri Özcan Deniz'in kısa süre önce hayatını birleştirdiği Samar Dadgar'ın kendi sosyal medya hesabından paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı. Özcan Deniz'in, Samar Dadgar ile evlenmesine karşı çıkan annesi Kadriye Deniz'in ise torununun doğum gününe katılıp katılmadığı merak konusu oldu.ANNESİ NİKAHA KATILMAMIŞTIOğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğinin ardından 2019 yılında boşanan Özcan Deniz, eski eşiyle davalık olmuştu. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, kısa bir süre sonra modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. 50 yaşındaki şarkıcı, 20 Ocak'ta sürpriz şekilde kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar ile Zekeriyaköy'deki evinde hayatını birleştirmişti. Özcan Deniz'in bu evliliğe karşı çıkan ve daha önce konuyla alakalı, 'İstemiyorum' yorumunu yapan annesi Kadriye Deniz ise törene katılmamıştı. Çift, balayı için Dubai'yi tercih etmişti.