Mesut Özil'den eşine doğum günü kutlaması

Eski futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü kutladı. Mesut Özil, Amine Gülşe'ye yazdığı notla dikkat çekti.

2019 yılında nikah masasına oturan Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin bu evliliğinden Eda ve Ela adında iki kızı dünyaya geldi. Mesut Özil, 30 Nisan'da 30 yaşına basan eşi Amine Gülşe'nin doğum günün kutladı.



Özil, eşinin doğum gününü kutladı. Eski futbolcu, gönderisine, "Doğum günün kutlu olsun benim her şeyim. Allah her şeyi gönlüne göre versin. Sağlık ve huzur en önemlisi... İyi ki sen olmuşsun, iyi ki varsın. Seni bütün kalbimle seviyorum" ifadelerini not düştü. Mesut Özil'in gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.