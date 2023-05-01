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Melis Sezen ve Atilla Bingöl aşkı belgelendi!

Melis Sezen, aradığı aşkı iş insanı Atilla Bingöl’de buldu. İki sevgili, önceki akşam İstinye Park'ta baş başa yemeğe çıktı. Mekan çıkışı gazetecileri bir anda karşılarında gören Sezen ve Bingöl, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Ekleme: 1.05.2023 - 00:18 Güncelleme: 1.05.2023 - 00:22 / Editör: Ozge Selin
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 60'ıncı bölümüyle ekranlara veda eden 'Sadakatsiz' dizisinin Derin'i Melis Sezen, geçtiğimiz haftalarda InStyle dergisine röportaj vermişti.

İçsel yolculuğunu anlatan güzel oyuncu, 'Kendin olma cesaretini göstermeye başladığın zaman özgürleşirsin. Ben de kendimi daha çok keşfetmeye çalışıyorum, derinlerime dalıyorum. Daha önce hiç deneyimlemediğim bir yolculuk bu. Uçsuz bucaksız. Bazen kendimle savaşıyorum. Nasıl göründüğünüzü ve kimin ne düşüneceğini düşünmekten kendinizi unutabiliyoruz çünkü' açıklamasını yapmıştı.

Melis Sezen ve Atilla Bingöl aşkı belgelendi!

'İÇİMDEN SEVGİ FIŞKIRIYOR'

Aşık olduğunda dolu dolu yaşadığını belirten ünlü isim, 'Aşk acayip bir şey, tanımlanamaz. Bir harmoni hali. Kocaman seven bir sevgiliyim. Gözlerinin içine baka baka severim. Bazen bir sevgi kelebeği gibi hissediyorum. Sonra bu kadar dönüştüğüm için kızıyorum kendime. Ama içimden sevgi fışkırıyor, ne yapayım!' demişti.

Melis Sezen ve Atilla Bingöl aşkı belgelendi!

'İNSANLARIN YÜREKLERİ ÇÖPLE DOLMUŞ'

Ünlü oyuncu, 'İnsanların yürekleri çer çöple dolmuş. Hiçbir kadın hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalmamalı. Her kadın özgürce yaşamalı' şeklinde konuşmuştu.

'HER ŞEY ÇOK YENİ'

Melis Sezen, aradığı aşkı iş insanı Atilla Bingöl'de buldu. İki sevgili, önceki akşam İstinye Park Zuma'da baş başa yemekteydi. Mekan çıkışı gazetecileri bir anda karşılarında gören Sezen ve Bingöl, kısa süreli şok yaşarken, gazetecilerin, “İlişkiniz hayırlı olsun. İlişkiniz ne zaman başladı?” Soruna cevap veren sevgililer, “Teşekkür ederiz. Her şey çok yeni” diyerek cevap verdi.

Melis Sezen ve Atilla Bingöl aşkı belgelendi!

BAŞKA MEKANA GEÇTİLER

Bingöl'ün özel şoförlü aracıyla mekandan ayrılan sevgililer, daha sonra Maslak'ta bulunan Bingöl'ün sahibi olduğu Esnaf isimli mekana geçti.

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