Gül Sunal'dan Kemal Sunal paylaşımı...

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal, uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu henüz 56 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun eşi ve çocukları Ezo Sunal ile Ali Sunal'ın annesi Gül Sunal, Instagram hesabından duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.EVLİLİKLERİNİN 48'İNCİ YILINI KUTLADI30 Nisan 1975'te Kemal Sunal ile hayatını birleştiren Gül Sunal, 48'inci evlilik yıl dönümlerini, Müzeyyen Senar'ın 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' şarkısının sözleriyle kutladı.,''BEN HALA O ŞARKIYI SÖYLÜYORUM''Kemal Sunal ile nikahtan bir karesine yer veren Gül Sunal, paylaşımının altına duygusal bir not düştü:Tanıştığımız günlerde popüler olan şarkı, bizim şarkımız oldu. Kemal, İstanbul’da ben Ankara’da. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. Ben hala o şarkıyı söylüyorum. 30 Nisan 1975, saat 13:15.ALİ SUNAL'DAN KALPLİ YORUMGül Sunal'ın paylaşımına Kemal Sunal ile evliliğinden dünyaya gelen ve babası gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal ise kayıtsız kalmadı. Ali Sunal, annesinin paylaşımına kırmızı kalp emojisiyle yorumda bulundu.