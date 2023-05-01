Eda Erol-Erken Şen aşkı tam gaz!

İşletmeci Erkan Şen, geçtiğimiz yıl Merve Boluğur ile aşk yaşamasıyla magazin gündemine gelmişti. Ancak ikilinin ilişkisi uzun sürmemiş; Şen, sevgilisi Boluğur'u Instagram hesabından takipten çıkarak, Kapadokya'ya gitmişti. İlişkinin diğer tarafındaki isim Merve Boluğur ise gecelerde görülmüş, çiftin yollarını ayırmasının nedeni belli olmamıştı.Erkan Şen, ayrılık sonrası Posta Gazetesi'ne konuşarak; şu ifadeleri kullanmıştı:Merve sürekli ona gücümü göstermemi istedi. O her 'Bana gücünü göster' dediğinde ondan yeni bir iltifat aldım, gücümü göstermeye devam ettim. Bu, başlarda hoşuma gidiyordu ama aldığım her iltifattan sonra Merve yeni bir güç gösterisi istedi. Bir gün uzun bir yola çıkmıştım. Akşam beni aradığında 'Vardın mı? Nasıl gittin?' diye sormadan yine, 'Şunları şunları istiyorum hadi bana gücünü göster' dedi. Bu benim için bir kırılma noktası oldu açıkçası ve sonra yollarımızı ayırdık. O kadar özele girmek istemiyorum. O yüzden ayrıldığım hiçbir kadının arkasından kötü bir şey söylemem. Merve özelinde iyi bir insan, güzel bir insan, umarım çok mutlu olur. Bundan sonraki hayatında ona başarılar diliyorum.Merve Boluğur ise bu açıklamayı; 'Daha önce de yaptın. Yaşanan her şeye saygım sonsuz fakat benimle ilgili prim kasmaktan, biten bir şeyle ilgili erkekcik gibi konuşmaktan vazgeçin. Kimsenin gücüne ihtiyacım yok. Hep duygularımı dinledim' mesajını paylaşarak yanıtlamıştı.Erkan Şen, son olarak ise ünlü sunucu Esra Erol'un bir dönem Alişan ile olan ilişkisiyle adından söz ettiren kardeşi Eda Erol ile aşk yaşamaya başlamıştı.Eda Erol, geçtiğimiz ay Bebek'te objektiflere takılmıştı. Erol, sevgilisiyle ATM'den para çekmesinin ardından, gazetecileri karşısında görünce şaşırmıştı. Yeni aşkın ilk görüntüsünü verençift, basın mensuplarının sorularını yanıtlamamıştı.Tüm bunların ardından Erkan Şen, sevgilisi ile birlikte bir yurt dışı seyahatine gitti. İkili, tatil için İtalya'yı tercih etti.Sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar ile aşkın dolu dizgin devam ettiğini herkese duyurmaya devam eden Eda Erol-Erkan Şen çifti, takipçilerinden büyük ilgi gördü.