Berrak Tüzünataç yaz sezonunu açtı

Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından Berrak Tüzünataç, aktif kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaz sezonunu açtı.Doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Berrak Tüzünataç, yoğun iş temposunun ardından Bodrum’da tatil yapıyor. Ünlü oyuncunun renkli bikinisiyle yaptığı paylaşım oldukça beğenildi.Asıl adı Birsen Berrak Tüzünataç olan oyuncunun Instagram'da 512 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü güzel, atletik vücuduyla da oldukça dikkat çekti.