Bekarlığa veda partisi yaptı

Şeyma Subaşı ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, 5 Mayıs'ta Marekeş'te evlenecek. Sosyal medyada yaptığı ücretli paylaşım yeniliği ile sıkça gündeme gelen ünlü isim, son olarak bekarlığa veda partisi düzenledi.Turks ve Caicos Adaları'ndaki Amanyara'da 90'lar temalı bir bekarlığa veda partisi düzenleyen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından da partisini paylaştı.Subaşı'nın yanında kızı Melisa Ilıcalı da vardı.Subaşı, düğüne gelmeyecek olan ablası için, "Ablamı davet ettim ama bahane sunarak gelmeyeceğini söyledi" demişti.