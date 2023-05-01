Bekarlığa veda partisi yaptı
Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder Meedo ile düğünü öncesi Turks ve Caicos Adaları'ndaki Amanyara'da bir bekarlığa veda partisi düzenledi.
Şeyma Subaşı ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, 5 Mayıs'ta Marekeş'te evlenecek. Sosyal medyada yaptığı ücretli paylaşım yeniliği ile sıkça gündeme gelen ünlü isim, son olarak bekarlığa veda partisi düzenledi.
ŞEYMA SUBAŞI KIZI MELİSA ILICALI'YI DA PARTİSİNE GETİRDİ
Turks ve Caicos Adaları'ndaki Amanyara'da 90'lar temalı bir bekarlığa veda partisi düzenleyen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından da partisini paylaştı.
Subaşı'nın yanında kızı Melisa Ilıcalı da vardı.
Subaşı, düğüne gelmeyecek olan ablası için, "Ablamı davet ettim ama bahane sunarak gelmeyeceğini söyledi" demişti.
ŞEYMA SUBAŞI KIZI MELİSA ILICALI'YI DA PARTİSİNE GETİRDİ
Turks ve Caicos Adaları'ndaki Amanyara'da 90'lar temalı bir bekarlığa veda partisi düzenleyen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından da partisini paylaştı.
Subaşı'nın yanında kızı Melisa Ilıcalı da vardı.
Subaşı, düğüne gelmeyecek olan ablası için, "Ablamı davet ettim ama bahane sunarak gelmeyeceğini söyledi" demişti.