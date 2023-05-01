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Alişan'dan duygulandıran paylaşım!

Alişan, 2021 yılının temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Büyük bir acı yaşayan şarkıcı, kardeşinin eşine ve çocuklarına sahip çıkmıştı. Alişan, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Ünlü sanatçının paylaşımına düştüğü not ise yürekleri sızlattı.

Ekleme: 1.05.2023 - 00:13 Güncelleme: 1.05.2023 - 00:16 / Editör: Ozge Selin
2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan Alişan, aynı zamanda menajeri olan kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de henüz 41 yaşındayken koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.

Kardeş acısı yaşayan Alişan, ardından ikinci kez ölüm haberi ile yıkılmıştı. Şarkıcının kuzeni Ozan Ebcin de Tektaş'tan sekiz gün sonra hayatını kaybetmişti.

Alişan'dan duygulandıran paylaşım!

''SENSİZ HEP EKSİĞİM''

Kardeşine olan özlemini sık sık dile getiren şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Selçuk Tektaş ile çekilen eski bir fotoğrafını paylaşmış ve şu ifadelere yer vermişti: ''Çok özledim çok. Bir sene daha bitecek sensiz. Alışmadım, alışamıyorum… Yaşıyorum, nefes alıyorum, çalışıyorum, ayakta duruyorum, durmaya çalışıyorum ama eksiğim Selçuk sensiz hep eksiğim. Gittiğim her yerde seni yanımda götürüyorum, her işimde sen yanımdaymışsın gibi hissetmeye çalışıyorum. 'Abi sahne saati geldi' diye aramanı, 'Abi bu ay çok iyi', 'Abi nasıl oldun, düzeldi mi sesin?' diye aramanı o kadar özledim ki. Seni o kadar özledim ki. Sen varmışsın gibi, hep yanımdaymışsın gibi yaşamaya, seni yaşatmaya devam edeceğim kardeşim. Seni çok seviyorum canımın parçası.''

Alişan'dan duygulandıran paylaşım!

''BU SON İÇTEN GÜLDÜĞÜN FOTOĞRAFIMIZDI''

Zaman zaman acısını sosyal medya hesabından dile getiren şarkıcı, annesi ve genç yaşta kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'la olan bir pozunu paylaşmış ve annesine seslenmişti. Ünlü şarkıcı, paylaşımında ''Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı. Biliyorum ne sen, ne babam artık hiç böyle gülemeyeceğiz dolu dolu. Sadece torunlarınız için tebessüm edeceksiniz. Böyle siyah beyaz kaldık. Ben nasıl Selçuk için çocuklarım için yaşıyorsam siz de bizim için ayakta kalın olur mu? Hepimizin size ihtiyacı var. Ne mutlu size, ne mutlu bize ki, arkasından en ufak bile kötü söz söyletmeyen ve her gün yaptığı bir iyilikle dua alan, cennetlik bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah sizden razı olsun annem, babam'' ifadelerini kullanmıştı.

Alişan'dan duygulandıran paylaşım!

ALİŞAN'IN PAYLAŞIMI YÜREKLERİ SIZLATTI

Kardeş acısıyla sarsılan Alişan, Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından iki çocuğu ve eşi Merve Tektaş'a sahip çıktı. Kardeşinin çocukları Eyşan ve Ceylan'la yakından ilgilenen Alişan, yengesinin doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.

KARDEŞİNİ DE ANDI

Eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Merve Tektaş'ın doğum gününde Alişan, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla herkesi hüzünlendirdi. Merve Tektaş için 'gelinim' ve 'kardeşim' ifadelerini kullanan ünlü şarkıcı, kardeşini de andı.

Alişan'dan duygulandıran paylaşım!

''KİM BİLİR NE SÜRPRİZLER HAZIRLAYACAKTI''

Merve Tektaş işe Selçuk Tektaş'ın birlikte çekilen karesini yayınlayan şarkıcı, altına şu notu düştü:
Selçuk'um bir yerlerden bizi izliyor ve bugün onun en telaşlı günü. 'Doğum günün kutlu olsun Mervoş' diyecekti ve kim bilir ne sürprizler hazırlayacaktı. Allah'ımdan tek dileğim sağlık hepimiz için. Eyşan'ımla, Ceylan'ımla inşallah uzun bir ömür. Hep başlarında ol onların. Ayrıca kardeşimi de hep mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Gelinim, kardeşim.

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