Trafik kazası geçirdi

Sosyal medya yaptığı paylaşımlarla büyük bir kitleye ulaşan Danla Bilic'ten sevenlerini korkutan bir haber geldi.28 yaşındaki ünlü isim lüks cipi ile hasarlı trafik kazasına karıştı.İstanbul'da Reşitpaşa’dan İstinye yokuşuna bağlanan ara sokaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan araç Danla Bilic'in aracına vurarak durabildi.Aracın ön soldan vurarak sarstı.Hasar oluşan ve bir süre trafiğin aksamasına neden olan kaza sonrasında araç içinde çok korkan Bilic bir arkadaşını arayarak olay yerinden kendisini almasını istedi.Barış Agil'in haberine göre; Bilic aracını sonradan gelen şoförüne bırakarak olay yerinden ayrıldı.