Michele Morrone evleniyor

Moara Sorio ile bir süredir aşk yaşayan Morrone, nişanlandı. İkili, sol ellerine alyans taktıkları fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

İtalyan oyuncu Michele Morrone, Netflix’te yayınlanan 356 filmi ile hafızalara kazındı.



Türk hayranlarından yoğun ilgi gören Morrone, sık sık ülkeyi ziyaret ediyor.



Geçtiğimiz günlerde deprem bölgelerine giderek vatandaşlara yardım dağıtan Morrone, uzun süre konuşulmuştu.



Deprem bölgelerine sevgilisi Moara Sorio ile giden Morrone, güzel haberi verdi…



Nişan taktılar

Bir süredir aşk yaşayan ikili nişanlandı…



Sol ellerine yüzük takan çift, bu kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.



"Sonsuza dek benim"

Michele Morrone “Sonsuza dek benim” notunu düşerken, nişanlısı ise “Hiç bitmeyen bir aşk hikayesi” ifadelerini kullandı.